Тысячи венесуэльцев пересекли границу с Колумбией, чтобы купить продукты и лекарства
Тысячи граждан Венесуэлы пересекли границу с Колумбией после того, как венесуэльские власти открыли границу на 12 часов с тем, чтобы люди смогли купить лекарства и продовольствие.
Венесуэла закрыла границу с Колумбией в августе 2015 года, так как, по словам властей, свободное перемещение людей и товаров способствовало росту преступности, передает Русская служба Би-Би-Си.
Власти колумбийского приграничного города Кукута говорят, что границу пересекли около 16 тысяч человек.
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Венесуэльцы заполнили местные супермаркеты, скупая продовольствие - рис, муку и растительное масло.
Венесуэла охвачена экономическим кризисом, частично вызванным падением цен на нефть.
Полки магазинов в самой Венесуэле часто пусты, а перед магазином выстраиваются огромные очереди.
Ранее УНИАН сообщал, что около 500 женщин со штурмом прорвались из Венесуэлы в Колумбию, чтобы посетить местные магазины и приобрести товары первой необходимости. Затем они вернулись обратно в Венесуэлу, напевая гимн своей страны.
Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис, который характеризуется трехзначной инфляцией, нехваткой продуктов и лекарств, постоянными отключениями воды и электричества. Мадуро объявил в стране чрезвычайное экономическое положение.