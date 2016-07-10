Тысячи венесуэльцев пересекли границу с Колумбией, чтобы купить продукты и лекарства

Венесуэла закрыла границу с Колумбией в августе 2015 года, так как, по словам властей, свободное перемещение людей и товаров способствовало росту преступности, передает Русская служба Би-Би-Си.

Власти колумбийского приграничного города Кукута говорят, что границу пересекли около 16 тысяч человек.

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Венесуэльцы заполнили местные супермаркеты, скупая продовольствие - рис, муку и растительное масло.

Венесуэла охвачена экономическим кризисом, частично вызванным падением цен на нефть.

Полки магазинов в самой Венесуэле часто пусты, а перед магазином выстраиваются огромные очереди.

Ранее УНИАН сообщал, что около 500 женщин со штурмом прорвались из Венесуэлы в Колумбию, чтобы посетить местные магазины и приобрести товары первой необходимости. Затем они вернулись обратно в Венесуэлу, напевая гимн своей страны.

Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис, который характеризуется трехзначной инфляцией, нехваткой продуктов и лекарств, постоянными отключениями воды и электричества. Мадуро объявил в стране чрезвычайное экономическое положение.