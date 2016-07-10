В Германии активизировалась российская мафия – полиция страны

Русская мафия начала активную деятельность по наращиванию собственного присутствия в Германии.

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Федеральная полиция предупреждает о рисках потери миллиардов евро для экономики из-за организованной преступности, заявил руководитель федерального ведомства уголовной полиции Гольгер Мюнх в интервью изданию Die Welt am Sonntag, обнародованном сегодня, передает Deutsche Welle.

"Мы наблюдаем динамичное развитие российско-евразийской организованной преступности. Сейчас она начала распространяться на Запад", - сказал Мюнх.

По его словам, российские мафиози также активны в "непопулярных" для организованной преступности типах правонарушений таких как кражи или ограбления магазинов.

Одним из самых опасных явлений Мюнх назвал "воров в законе" - мафиозных лидеров, которые в Германии собирают вокруг себя не только русских, но и абхазцев, грузин и туркмен.

По данным полиции, ранее в ФРГ было около 20-40 тысяч лиц, связанных с преступными группировками. Сейчас речь идет лишь о приблизительной "пятизначной цифре", поскольку криминал находится в тени, добавил Мюнх. У мафиози, отметил он, есть крепкие сети связей, построенных как в постсоветских странах, так и в немецких тюрьмах.

"Восемь-десять процентов заключенных немецких тюрем - русскоязычные или выходцы из РФ, около 5000 человек", - сказал Мюнх, назвав это значительным "потенциалом для рекрутинга" в мафию в ФРГ.