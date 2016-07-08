Китайский фотограф переснял известные обои из Windows

Путешествуя по штату Вашингтон, китайский фотограф Чан Ху сделал снимок, похожий на фото Чарльза О’Риера "Безмятежность".Как пишет Lenta.ru, cнимок он выложил на своей странице в Instagram.

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Вместе с двумя другими фотографами он побывал на Степто Бьюте — кварцитовом холме в округе Уитмен. Они снимали рассвет, после чего отправились на фургоне на поиск других интересных кадров.

Чан Ху планировал снять заброшенный дом, который вычислил по карте, однако здание оказалось нефотогеничным, поэтому фотографы продолжили путь. Когда гравийная дорога сменилась песком, он заметил этот пейзаж.

Отмечается, что оригинальное фото, взятое Microsoft для заставки, тоже было сделано в США, но в другой местности — в долине калифорнийского округа Напа в 1996 году. Снимок создавался О’Риером для дизайн-компании HighTurn.

Эту фотографию неоднократно пытались повторить другие авторы, однако долина Напы поросла виноградниками.