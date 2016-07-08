Очередной теракт в Багдаде: жертвами взрыва стали 26 человек

По данным СМИ, жертвами нападения стали 26 человек, еще 52 человека получили ранения, передает Би-би-си. Как сообщает полиция, после взрыва, устроенного смертником, в мавзолей ворвались несколько вооруженных людей, которые начали стрелять по находившимся внутри людям.

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В этот момент в мавзолее собралось много людей, отмечающих окончание священного для мусульман месяца Рамадан.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в иракской столице произошли два мощных взрыва: сначала в оживленном районе Эль-Каррада возле ресторана был подорван заминированный автомобиль, а затем на севере города раздался еще один взрыв. Жертвами взрывов стали почти 300 человек, еще 200 ранены.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

5 июля министр внутренних дел Ирака Мохаммед Габбан заявил, что уходит в отставку после серии взрывов в Багдаде.