В Багдаде прогремел взрыв: 18 погибших, 45 раненых

Еще 45 были ранены, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

В центре города взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Взрыв произошел в Карада — людном торговом и коммерческом районе. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Автомобиль взорвался возле "шиитской святыни", сообщает Skynews Arabia со ссылкой на источники в силах безопасности Ирака. Телеканал уточняет, что взрыв произошел во время священного месяца Рамадан и пришелся на "час пик покупок", которые должны были совершить люди, чтобы подготовиться к празднику.

Как сообщал УНИАН, 28 июня по меньшей мере 12 человек погибли и 32 были ранены, когда смертник в жилете со взрывчаткой подорвался в мечети в Абу-Грейб, примерно в 15 милях к западу от столицы Ирака Багдада.