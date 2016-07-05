Глава МВД Ирака подал в отставку после взрывов в Багдаде

"Я подал заявление об отставку премьер-министру (Ирака Хайдеру Абади)", - сообщил Габбан журналистам, передает Би-би-си. По его словам, взорвавшийся в торговом районе автомобиль прибыл из провинции Дияла и, скорее всего, успешно проследовал через все КПП на своем пути.

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Уходящий глава МВД признал, что контрольные пункты, установленные по всему городу, "совершенно бесполезны".

В воскресенье в иракской столице произошли два мощных взрыва: сначала в оживленном районе Эль-Каррада возле ресторана был подорван заминированный автомобиль, а затем на севере города раздался еще один взрыв.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка"Исламское государство".

Когда на место трагедии прибыл премьер-министр Ирака, разгневанные горожане начали кидать камни в его автомобиль.

Взрывы произошли спустя неделю, после того как иракские правительственные войска вернули под свой контроль город Фаллуджа, находившийся под контролем "Исламского государства".