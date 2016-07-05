"Система прогнила": Трамп отреагировал на решение ФБР не обвинять Клинтон по делу об электронной переписке
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на решение ФБР не выдвигать обвинения против кандидата от Демократической партии по делу о ее почтовой переписке.
Свое мнение он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Система прогнила. Генерал Петреус нажил проблем за гораздо меньшее. Очень, очень несправедливо! Как всегда, плохое решение», - написал Трамп.
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Как известно, скандал с электронной почтой Клинтон получил огласку в марте прошлого года. В то время она занимала пост секретаря.
Возможное уголовное производство по этому поводу американские СМИ называли одним из наибольших препятствий на пути Клинтон к номинации от Демократической партии, а также к президентскому креслу.
В сентябре Клинтон публично извинилась за использование для служебной переписки частного сервера, а также обещала опубликовать письма.