СМИ воссоздали картину крушения Ил-76 МЧС России

Об этом сообщил источник в авиационных структурах РФ, передает ТАСС.

"После сброса воды на малой высоте самолет Ил-76 в сложных метеоусловиях (задымления и очень плохой видимости) и из-за турбулентности, возникшей от восходящих потоков горячего воздуха, не успел набрать высоту, левым крылом зацепил деревья на сопке и упал", - сказал источник.

По его словам, самолет упал плашмя с небольшой горизонтальной скоростью и сгорел весь, кроме хвостовой части. "Все двигатели работали в штатном режиме вплоть до столкновения с землей", - отметил собеседник агентства.

Читайте такжеВ Иркутской области на месте крушения Ил-76 обнаружили фрагменты тел и черный ящикРанее СМИ сообщили, что фрагменты разбившегося самолета Ил-76 МЧС России, пропавшего накануне при тушении лесных пожаров, обнаружены в Иркутской области. Отмечалось, что Ил-76 мог разбиться, зацепив сопку.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Иркутской области пропал самолет Ил-76, на борту которого могли находиться до 10 членов экипажа.