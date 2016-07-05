В Турции задержаны еще 17 подозреваемых по делу о теракте в аэропорту

14:10, 05 июля 2016
Мир
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Власти Турции задержали еще 17 человек по подозрению в причастности к взрывам в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, жертвами которых стали 45 человек.

REUTERS

Ранее сообщалось, что полиция Турции в ходе серии рейдов задержала 13 человек по подозрению в причастности к нападению, передает Би-би-си. Таким образом, сейчас под стражей находятся 30 подозреваемых.

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На прошлой неделе власти Турции заявили, что трое непосредственных участников нападения на аэропорт в Стамбуле были гражданами России, Узбекистана и Киргизии. 

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 28 мюня трое вооруженных злоумышленников начали стрельбу у входа в терминал аэропорта. После того как полиция открыла ответный огонь, они взорвали себя. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что предварительные данные указывают на экстремистскую группировку "Исламское государство". Глава ЦРУ Джон Бреннан также считает, что нападение "имеет отличительные черты" джихадистской группировки.

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