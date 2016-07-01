В Турции задержаны еще 11 иностранцев по подозрению в причастности к теракту
В Стамбуле сегодня утром задержали 11 иностранных боевиков "Исламского государства" по подозрению в причастности к организации теракта в аэропорту имени Ататюрка.
Контртеррористическое подразделение полиции Стамбула провело операцию в одном из районов города против ячейки "Исламского государства" по подозрению в том, что ее члены связаны с тремя смертниками, которые совершили теракт в аэропорту, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Hurriyet daily news.
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Сообщается, что среди задержанных есть выходцы из России.
В целом количество задержанных по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле достигло 24 человек. Среди задержанных накануне 13 подозреваемых четверо иностранцев.
Как сообщал УНИАН, теракт в аэропорту Стамбула совершили трое смертников, которые были гражданами Узбекистана, Кыргызстана и России (Дагестан).