В Турции задержаны еще 11 иностранцев по подозрению в причастности к теракту

Контртеррористическое подразделение полиции Стамбула провело операцию в одном из районов города против ячейки "Исламского государства" по подозрению в том, что ее члены связаны с тремя смертниками, которые совершили теракт в аэропорту, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Hurriyet daily news.

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Сообщается, что среди задержанных есть выходцы из России.

В целом количество задержанных по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле достигло 24 человек. Среди задержанных накануне 13 подозреваемых четверо иностранцев.

Как сообщал УНИАН, теракт в аэропорту Стамбула совершили трое смертников, которые были гражданами Узбекистана, Кыргызстана и России (Дагестан).