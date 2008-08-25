Саакашвили обвиняет Россию в подготовке политических убийств

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что российские спецслужбы готовили убийство одного из лидеров грузинской оппозиции Кобы Давиташвили, сообщает "Новости-Грузия". На встрече с депутатами парламента, прошедшей поздно вечером в воскресенье, Саакашвили рассказал, что убийство Давиташвили, руководителя грузинской Партии народа, должно было спровоцировать беспорядки в Грузии.

В своем рассказе президент сослался на главу МВД Грузии Вано Мерабишвили. По данным МВД, исполнитель покушения, постоянно проживавший в Москве уроженец Цхинвали, две недели караулил Давиташвили у его дома. Убийство сорвалось благодаря соседу политика, который решил, что караулят его, и сам напал на террориста. Террорист открыл огонь, ранил нападавшего и убежал, бросив оружие и пакет с фотографиями Давиташвили. Затем грузинским спецслужбам якобы удалось его выследить и заснять его встречу в Москве с сотрудниками ФСБ.

Саакашвили также сообщил парламентариям, что российские спецслужбы заказали грузинским киллерам "убийство одного чеченца". Узнав об этом, грузинская контрразведка инсценировала гибель этого человека и тем самым ввела российскую ФСБ в заблуждение.

На той же встрече с депутатами Саакашвили объявил, что Россия с 2007 года готовила вторжение в Грузию и "существуют несколько подтверждающих это документов и фактов". В числе этих фактов грузинский президент назвал выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), концентрацию бронетехники на Северном Кавказе, установление прямых контактов с Цхинвали и Сухуми и восстановление абхазской железной дороги.

Лента.ру