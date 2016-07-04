Заседание совета НАТО-Россия состоится после саммита Альянса - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной саммиту НАТО, который состоится 8-9 июля в Варшаве.

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«Мы были готовы провести заседания до саммита, но мы также готовы провести заседание после саммита. Не имеет значения, произойдет это до или после саммита. Важно, чтобы это произошло», - заявил он.

По словам Столтенберга, сейчас идет хороший диалог с россиянами относительно модальности, повестки дня и конкретного времени следующего заседания совета НАТО-Россия». «Окончательных договоренностей пока нет, но у нас продолжается диалог по этим вопросам. Как только мы согласуем повестку дня и время, мы об этом сообщим. Я считаю, что совет Россия-НАТО - очень полезный и важный инструмент, потому что НАТО верит в идею защиты и диалога. Я не вижу никаких противоречий в сильной обороне и сдерживании и политическом диалоге. Мы убеждены, что нам нужен диалог сейчас даже больше, когда мы видим увеличение напряжения, больше военной деятельности», - сказал генсек Альянса.

Столтенберг считает, что стороны должны обсуждать вопросы прозрачности, предсказуемости. «Мы видели непрофессиональное опасное поведение. Важно предотвратить такие случаи, которые мы видели, такие как сбитый российский самолет в Турции или опасные полеты над американским кораблем в Балтийском море», - пояснил генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, первое почти за 2 года заседание совета НАТО-Россия состоялось в апреле этого года.