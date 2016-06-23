Заседание cовета НАТО-Россия не состоится до саммита Альянса в Варшаве - Столтенберг
06:26, 23 июня 2016Мир
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Ранее запланированное заседание cовета НАТО-Россия не может состоятся до саммита альянса 8-9 июля в Варшаве.
REUTERS
Об этом заявил в среду, 22 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
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"Я не уверен, возможно ли это (встреча до саммита, - ред.)… Но надеюсь, что мы сможем провести ее сразу после саммита", - сказал Столтенберг.
Он сообщил, что альянс хочет встретиться с российским правительством, "чтобы предотвратить недоразумения, просчеты и попытаться снизить напряженность" в отношениях с Москвой.
Генсек НАТО отказался объяснить, почему встреча может произойти позже, чем рассчитывали в альянсе.
"Сейчас мы обсуждаем с Россией повестку дня и условия", - сказал Столтенберг.
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