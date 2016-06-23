Заседание cовета НАТО-Россия не состоится до саммита Альянса в Варшаве - Столтенберг

Об этом заявил в среду, 22 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

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"Я не уверен, возможно ли это (встреча до саммита, - ред.)… Но надеюсь, что мы сможем провести ее сразу после саммита", - сказал Столтенберг.

Он сообщил, что альянс хочет встретиться с российским правительством, "чтобы предотвратить недоразумения, просчеты и попытаться снизить напряженность" в отношениях с Москвой.

Генсек НАТО отказался объяснить, почему встреча может произойти позже, чем рассчитывали в альянсе.

"Сейчас мы обсуждаем с Россией повестку дня и условия", - сказал Столтенберг.