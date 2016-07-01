Der Tagesspiegel: Кто будет новым премьер-министром в Великобритании?

Об этом пишет Альберт Функ в статье "Кто будет новым премьер-министром в Великобритании?", опубликованной на сайте газеты Der Tagesspiegel.

Через неделю после референдума в Великобритании события начали быстро сменять друг друга. И Консервативная, и Лейбористская партии ведут ожесточенную борьбу. Борис Джонсон, лицо кампании в поддержку "брексита" и фаворит на пост премьер-министра после отставки Дэвида Кэмерона, в четверг всех удивил, заявив, что он не подходящий человек. В качестве причины Джонсон назвал только "обстоятельства в парламенте", - что позволяет предположить, что бывший непредсказуемый мэр Лондона потерял поддержку консерваторов.

Видимо, у многих депутатов сложилось впечатление, что заявление о выходе и дальнейшие переговоры проходят без того рвения, которого ожидали противники ЕС. Очевидно, подозрения вызвала статья в "Daily Telegraph" в понедельник. В ней Джонсон изложил свою программу, но сторонники жесткой линии посчитали ее слишком мягкой, как для выхода из ЕС, так и для других тем кампании против ЕС, таких как миграционная политика.

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На место Джонсона пришел один из самых радикальных сторонников выхода, который ранее боялся что-либо предпринимать, – министр юстиции Майкл Гоув, который считается "вдохновителем" кампании за выход. В феврале он привлек популярного Джонсона, чтобы получить больше голосов.

Он делал ставку на Джонсона, как на кандидата тори, сказал Гоув, но теперь "неохотно" пришел к выводу, что он не может ни руководить, ни сформировать команду для выполнения этой задачи. Поэтому, он решил выдвинуть свою кандидатуру, но, вероятно, не обсудил этого с Джонсоном заранее. В команде Кэмерона Гоува считали "Брутом". Сторонник Джонсона прокомментировал этот процесс: "Карточный дом превращается в шоу телепузиков".

Тереза Мэй делает ставку на здравый смысл

Перспективным кандидатом также считают министра внутренних дел Терезу Мэй, которая, еще до референдума, намекнула, что выступает за то, чтобы остаться в ЕС. Но она воздерживается от участия в горячих спорах. Теперь она говорит: "Брексит" значит "брексит". Не может быть никаких попыток остаться в ЕС, никакого возврата через заднюю дверь или второго референдума. Она исключает повторные выборы, заявку на выход из ЕС она хочет подавать не раньше, чем в конце года.

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Мэй представила себя в качестве кандидата, который сможет объединить расколотое королевство. Она сказала, что прямые переговоры с ЕС должны вести абсолютные сторонники выхода. В своем выступлении Мэй пыталась представить себя как вторую Мэгги Тэтчер, для которой важна разумная политика, а не идеология (упрек в адрес противника ЕС Гроува, министра образования, который в школах хотел сместить центр внимания на национальную историю), слава или честь (а это упрек в адрес Джонсона, поклонника Черчилля). Манеру Тэтчер напомнило также то, что Мэй назвала себя дочерью "лавочника", ребенком местного пастора и внучкой полкового сержанта. Это должно подчеркнуть ее прагматичную приземленность.

Европа или мир в целом

Мэй стремится к тому, чтобы Великобритания и дальше могла быть частью общего рынка ЕС, но она исключает предоставление гражданам ЕС права жительства в Британии. В этом вопросе Гоув настроен еще более радикально. Он также не хочет полного отделения от европейского рынка, но видит большие возможности в расширении экономических контактов Великобритании с развивающимися странами в Азии или Африке, то есть, глобальной интеграции Британии в мире. Но иммиграция из ЕС к этому не относится.

Есть еще три других кандидата – неопытный министр труда Стивен Крэбб, архиконсервативный экс-министр обороны Лиам Фокс и малоизвестный министр энергетики Андреа Лидсом. Но в понедельник во время голосования тори они будут аутсайдерами. Из пяти кандидатов депутаты выберут двоих, а премьер-министра члены партии определят на первичных выборах. У консерваторов только 150 000 членов. Для сравнения, у немецкой ХДС более чем 450 000.

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У лейбористов тоже неспокойно

Лейбористская партия также лишена покоя. Лидеру партии Джереми Корбину грозит новое голосование. По мнению многих членов, он слишком вяло агитировал за то, чтобы остаться в ЕС, и большая часть его теневого кабинета просто сбежала. Лейборист Анджела Игл еще в четверг хотела выдвинуть свою кандидатуру на пост главы партии.