Теракт в аэропорту Стамбула: СМИ показали фото и назвали имя смертника

Об этом сообщило турецкое издание Haber Turk.

Кроме того, издание опубликовало фото смертника.

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Напомним, в результате теракта в международном аэропорту "Ататюрк" в турецком Стамбуле, по последним данным, 41 человек погиб, 239 пострадали. В МИД Украины сообщили, что среди погибших есть украинка, кроме того, еще один гражданин Украины пострадал.

Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, однако среди них было 13 иностранцев. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".