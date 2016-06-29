Опознаны тела 27 погибших в стамбульском аэропорту

Как сообщает турецкий телеканал NTV, 26 из них - граждане Турции, одна -гражданка Украины. 13 тел уже выданы родственникам, передает Lenta.ru. Кроме этого, по последним данным, ранены 147 человек. Информация о 180 пострадавших, ранее распространявшаяся турецкими СМИ, не подтвердилась.

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Как сообщал УНИАН, 28 июня, около 22:00 на входе, выходе и парковке терминала стамбульского аэропорта имени Ататюрка смертники открыли огонь из огнестрельного оружия и привели в действие взрывные устройства.

Аэропорт был эвакуирован и на несколько часов закрыт. В настоящее время он работает в обычном режиме.

Турецкий премьер Бинали Йылдырым обвинил в атаке террористическую группировку "Исламское государство". Сама группировка ответственность на себя пока не взяла.