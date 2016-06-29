Аэропорт Стамбула возобновил работу - премьер-министр Турции
Международный аэропорт Ататюрк в Стамбуле возобновил работу после взрывов, прогремевших накануне.
Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает Daily Sabah.
"Следственные мероприятия еще продолжаются. Но аэропорт открыт, и воздушное сообщение вернулось в норму", - сообщил он.
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После произошедших терактов аэропорт отменил все вылеты, пассажиров расселили в гостиницы, а идущим на посадку самолетам разрешили приземляться на своей территории до 21:10 GMT.
Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. По последним данным, в результате теракта погибли более 30 человек, еще около 147 человек получили ранения.
Ответственность за нападение пока что не взяла на себя ни одна террористическая организация. Вместе с тем, как сообщает агентство Dogan, турецкая полиция подозревает, что за взрывами стоит «Исламское государство».