Аэропорт Стамбула возобновил работу - премьер-министр Турции

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает Daily Sabah.

"Следственные мероприятия еще продолжаются. Но аэропорт открыт, и воздушное сообщение вернулось в норму", - сообщил он.

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После произошедших терактов аэропорт отменил все вылеты, пассажиров расселили в гостиницы, а идущим на посадку самолетам разрешили приземляться на своей территории до 21:10 GMT.

Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. По последним данным, в результате теракта погибли более 30 человек, еще около 147 человек получили ранения.

Ответственность за нападение пока что не взяла на себя ни одна террористическая организация. Вместе с тем, как сообщает агентство Dogan, турецкая полиция подозревает, что за взрывами стоит «Исламское государство».