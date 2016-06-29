Совет ЕС должен решить беспокойства, высказанные на референдуме в Нидерландах по Ассоциации с Украиной

Речь об этом идет речь в выводах Европейского Совета, которые были приняты по результатам первого дня саммита, передает собственный корреспондент УНИАН.

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В выводах отмечается, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте представил результаты референдума в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации с Украиной, а также беспокойства, высказанные в ходе дискуссии, которая состоялась перед референдумом.

«Европейский Совет предлагает Совету (ЕС) найти решение, чтобы решить эти проблемы как можно скорее», - говорится в выводах.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против Соглашения проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%.

14 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Єврсоюзом будет не раньше конца июня.