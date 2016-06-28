Туск назвал условие начала переговоров по выходу Британии из ЕС

Соответствующее заявление он сделал во вторник в Брюсселе накануне саммита ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы должны уважать не только желания избирателей, но и уважать наши соглашения, и в соответствии с ними только правительство Великобритании может инициировать процесс выхода из ЕС. Это - единственный легальный путь, который у нас есть. Все должны об этом знать», - сказал Туск.

По его словам, это также означает, что «мы также должны быть терпеливыми, если в этом есть необходимость».

«Европа готова начать процесс развода даже сегодня, без энтузиазма, как вы это можете представить. Это не сценарий, о котором мы мечтаем. У нас есть конкретные процедуры, у нас есть готовый рабочий план, но я хотел бы подчеркнуть очень четко – без сообщения от Объединенного Королевства мы не начнем переговоры о процессе развода или о будущих отношениях», - подчеркнул президент Европейского Совета.

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Туск напомнил, что в среду дискуссия о разводе ЕС с Великобританией и о будущем 27 стран-членов ЕС продолжится в неформальном формате. «Одна из тем – будущее Европы. Я предложу, чтобы мы встретились как лидеры, я имею в виду неформальную встречу лидеров, в сентябре, потому что нам нужно несколько недель, чтобы подготовить этот процесс. И, может, лучшим местом будет Братислава», - сообщил Туск.

Как известно, с 1 июля председательство в ЕС перейдет к Словакии.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.