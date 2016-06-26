Париж и Берлин должны взять на себя ответственность за сохранение единства ЕС - Олланд

Олланд отметил, что решение о выходе Великобритании из ЕС стало для него неприятным сюрпризом, передает ZN.UA.

"Дружественная страна, наш союзник, с которой у нас так много связей, только что решила выйти из нашего союза, Европейского Союза, который мы считали нерушимым и неразрывным", – сказал французский президент, добавив, что Франция и ФРГ должны взять в свои руки инициативу.

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"Если мы не вместе, то рискуем быть разобщенными, разделенными и ссорящимися. А если мы вместе, то не только можем отстоять мир, но и завоевать уважение граждан этого прекрасного союза под названием Европа", – резюмировал Олланд.