В Сирии 58 гражданских погибли из-за авиаударов войск Асада и Путина – наблюдатели

Базирующаяся в Великобритании организация «Сирийская обсерватория по правам человека» заявляет, что российские и сирийские военные самолеты 25 июня обстреляли район Аль-Курия, который расположен к юго-востоку от города Дейр-эз-Зор.

Правозащитники сообщают, что 58 гражданских лиц были убиты в результате воздушных ударов, однако не уточняют, были ли остальные 24 погибших боевиками или гражданскими, передает Радио Свобода.

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Мониторинговая группа сначала сообщила о 47 погибших, в том числе 31 гражданских.

Группировка «Исламское государство» контролирует значительную часть территории провинции Дейр-аз-Зор на востоке страны и с марта 2015 года блокирует ту часть города Дейр-аз-Зор, которую удерживают правительственные войска.

Российские военные самолеты проводят воздушную кампанию в поддержку президента Сирии Башара Асада с сентября 2015 года.

Более 280 тысяч человек погибли с тех пор, как начался конфликт в Сирии в марте 2011 года.