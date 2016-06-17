ООН обвинила ИГИЛ в геноциде езидов в Ираке и Сирии
02:22, 17 июня 2016Мир
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ООН впервые обвинила экстремистскую группировку "Исламское государство" в геноциде езидов на территории Ирака и Сирии.
ООН признала геноцид езидов / Фото www.mcc15.org
В докладе, подготовленном специальной комиссией, говорится, что боевики ИГ обращались с представителями этой этно-религиозной группы с чудовищной жестокостью.
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В докладе ООН приводятся данные об убийствах тысяч езидов, попавших в руки джихадистов, а также об отданных в рабство женщинах и детях.
В документе отмечается, что группировка "Исламское государство" поставила перед собой цель полностью уничтожить езидов.
Комиссия ООН призвала мировое сообщество признать геноцид езидов и приложить более действенные усилия для их спасения.
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