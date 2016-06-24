Порошенко прокомментировал Brexit: Жаль, но "нам своє робить"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Жаль, но "нам своє робить". Верю, что, несмотря на результат референдума, Великобритания остается в объединенной Европе и будет защищать общие европейские ценности", - отметил он.

Порошенко считает, что сегодня актуальный вызов для ЕС – "найти путь к сердцам евроскептиков, чтобы не дать ни единого шанса оппонентам европейского интеграционного проекта и их щедрым спонсорам".

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Кроме того, глава украинского государства добавил, что рассчитывает на то, что санкции против РФ как страны-агрессора будут продлены.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман в своем обращении на странице в Facebook написал, что Украина уважает результаты референдума, который прошел в Великобритании по вопросу выхода из Европейского Союза, однако рассчитывает, что целостность Европы будет сохранена.

"К сожалению, сегодня не лучший день для объединенной Европы. Я принимаю и уважаю результаты референдума в Великобритании. Но я верю в то, что единство европейских народов все же будет сохранено. Потому что в его основе - прежде всего, общие для всех нас демократические ценности, - написал Гройсман. - Мы, украинцы, остаемся преданными этим европейским, демократическим ценностям. Мы выстрадали наш европейский выбор и продолжаем платить за него высокую цену, защищая не только наш суверенитет, но и восточные границы Европы. Поэтому мы и дальше будем бороться за сильную единую Европу и наполнять новой энергией евроинтеграционные процессы".

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Великобритании состоялся общегосударственный референдум, главным вопросом которого стал вопрос о том, должна ли Великобритания и далее оставаться членом ЕС или покинуть Союз.

Порядка 52% участников голосования проголосовали за то, чтобы покинуть ЕС. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон уже обратился к нации и сообщил, что в ближайшее время Лондон сохранит все экономические связи со своими партнерами, однако в дальнейшем стране предстоит выбрать новое правительство, которое будет разрабатывать дальнейший курс развития государства.