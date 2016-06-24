Первые результаты референдума: Ньюкасл и Гибралтар проголосовали против выхода из ЕС, Сандерленд - за

Первым крупным городом, из которого пришли официальные результаты референдума, стал Ньюкасл, пишет The Guardian.

Так, за сохранение Великобританией места в составе ЕС проголосовали 50,7%, тогда как за Brexit выступили 49,3% участников голосования.

Издание отмечает, что разрыв между сторонниками и противниками Brexit меньше, чем ожидалось.

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А в Сандерленде победу одержали сторонники выхода Британии из ЕС с разницей в 22% голосов. Так, за то, чтобы остаться в ЕС проголосовали 39% жителей города, а за выход - 61%. Это ожидаемый результат для города, отмечает издание.

В свою очередь, 96% принявших участие в референдуме жителей Гибралтара высказались за сохранение Великобританией членства в ЕС, сообщает BBC.

За выход страны из союза проголосовали лишь 4% жителей данной территории. Явка составила 84%.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании завершилось голосование на референдуме о том, оставаться ли стране в составе Европейского союза.

Окончательный результат будет объявлен главой Счетной комиссии на референдуме Дженни Уотсон, которая будет находиться в ратуше Манчестера. По ее словам, она ожидает сделать это объявление "ко времени завтрака", то есть примерно к 7 утра в пятницу 24 июня.