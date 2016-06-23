Во Флориде усыпили аллигатора, утащившего в воду ребенка, остальных животных переселяют (фото)

Как сообщает ВВС со ссылкой на природоохранное управление штата, специалисты уверены, что усыпили именно того аллигатора, который напал на ребенка.

При идентификации рептилии власти руководствовались помощью экспертов и сотрудников управления, имеющих значительный опыт работы с укусами аллигаторов.

Также сообщается, что внимание принимались такие данные, как описания свидетелей, близость к месту атаки и размеры животного. Операция по поиску аллигатора прекращена.

При этом представитель природоохранного управления дополнительно подтвердил изданию People, что аллигатора усыпили. Всего за время расследования инцидента в парке поймали шестерых аллигаторов.

В то же время власти решили отселить опасных рептилий Флориды в "более природную среду обитания".

Как сообщал УНИАН, 15 июня семья с тремя детьми отдыхала в парке Disney в пригороде Орландо. Двухлетний Лэйн Грейвс зашел в воду на метр, где на него напал аллигатор и утащил под воду. Отец пытался его спасти, но не смог. Впоследствии тело мальчика обнаружили в озере.