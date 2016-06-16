Полиция обнаружила тело похищенного аллигатором ребенка

Об этом сообщает CNN.

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Тело ребенка нашли в среду, 15 июня, около 14:00 по местному времени в мутной воде на расстоянии 9-13 метров от того места, где пропал мальчик.

«Причиной смерти, скорее всего стало утопление, однако это должно подтвердить вскрытие», — уточнил шериф Джерри Демингс.

Как сообщал УНИАН, аллигатор утащил в озеро двухлетнего мальчика в Орландо неподалеку от курортного отеля Disney’s Grand Floridian Resort & Spa, расположенного в парке развлечений Walt Disney World, американский штат Флорида.