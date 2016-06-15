В парке развлечений Walt Disney в Орландо аллигатор утащил в озеро двухлетнего мальчика

Об этом говорится в заявлении полиции, сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал KTLA5.

Инцидент произошел во вторник, 14 июня, около 21:30 по местному времени (04:30 среды по Киеву) возле искусственного озера Лагуна Семи Морей. Как написал в Twitter со ссылкой на очевидцев репортер Адриан Уитсетт, длина аллигатора, напавшего на ребенка, превышала два метра.

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В настоящее время ведутся поиски ребенка. В них задействован вертолет и водолазы.

Парк развлечений Walt Disney World Resort, созданный в 1971 году, находится в Буэна-Висте — пригороде Орландо. Площадь комплекса превышает 100 квадратных километров, в нем расположено несколько тематических парков, в том числе "Королевство животных", аквапарки, гостиницы, магазины, рестораны и кафе.