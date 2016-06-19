В Британии сравнялось число сторонников и противников выхода из ЕС - опрос

Менее чем за неделю до проведения референдума в Великобритании относительно выхода страны из ЕС, число противников и сторонников такого шага сравнялось, сообщает ZN.ua со ссылкой на опрос общественного мнения, подготовленный компанией Opinium.

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"Согласно полученным данным, 44% британцев на запланированном на 23 июня референдуме намерены выступить за сохранение нынешних отношений между Лондоном и Брюсселем. Ровно столько же собираются высказаться за их разрыв. Социологическое исследование было проведено с 11 по 17 июня, в нем приняли участие 2 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Больше всего хотят остаться в составе Евросоюза молодые британцы в возрасте от 18 до 34 лет. А чем старше человек, тем вероятнее, что он проголосует за выход страны из ЕС.

Этот опрос стал первым социологическим исследованием, проведенным после совершенного 16 июня убийства депутата от Лейбористской партии Джо Кокс. Преступление шокировало Великобританию и привело к тому, что все агитационные кампании были приостановлены.

Ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выход Великобритании из Евросоюза "актом экономического и политического самоповреждения", который нанесет серьезный ущерб британским авиакомпаниям, производителям автомобилей и финансовым компаниям.