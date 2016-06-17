Путин: Россия опасается, что ее "кинут" в вопросе отмены санкций

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Ренци.

«Думаю, что в его (Саркози предложил РФ в одностороннем порядке как сильному партнеру отменить санкции – УНИАН) предложении есть конструктив, на который можно и нужно было бы обратить внимание. И мы были бы готовы к таким шагам, если бы были уверены в том, что нас, как у нас говорят в народе, не кинут. Мы должны быть уверены в том, что за этими даже односторонними действиями со стороны России последуют встречные шаги, которые не будут, как известный классик говорил, шагами вперед - два шага назад», - сказал Путин.

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По его словам, ему пока трудно сказать, кто сможет убедить РФ, что партнеры настроены на такую работу.

«Я думаю, что здесь и сегодня нужно убеждать не нас, а нужно убеждать наших партнеров в Киеве выполнить те очевидные обязательства, которые они на себя взяли по Минским соглашениям», — отметил Путин.

«Это же не секретные соглашения. В Интернете откройте. Что там написано? До конца 2015 года внести изменения в Конституцию. Но мы не можем этого сделать за киевских политиков. Принять закон об амнистии — принят, но не подписан. Я же не президент Украины, я не могу подписать за президента Украины закон. Имплементировать закон об особом статусе - он принят, но не введен в действие, отложен. Хитрым способом приняли там еще одну поправку, по-моему, статью 10, которая отложила его введение», - сказал он.

«Так можно лавировать бесконечно, но нельзя на нас перекладывать то, что мы сделать не в состоянии. Я понимаю, что это непросто, сегодня в Украине принимать такие решения, это требует большого политического мужества и поддержки со стороны и населения, и основных политических сил, но если подписались надо как-то делать», - сказал он.

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«А вот наши европейские партнеры, понимая это, не должны перекладывать на нас всю ответственность за происходящие события. Особенно по тем вопросам, которые находятся вне сферы нашей компетенции, а работать со своими союзниками в Киеве, если уж они действительно хотят добра украинскому народу. Надо помочь выйти из этой замкнутой спирали, наладить прямой диалог, прямой контакт и прямые переговоры между конфликтующими сторонами», - добавил он.

«Если мы увидим в какой-то момент, что все, по сути дела, сделано, мы первые будем готовы сделать шаг, в том числе по различным ограничениям в сфере торговли и экономики», - заявил Путин.