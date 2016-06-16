В Китае из-за наводнений погибли не менее 10 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

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Также сообщается, что во многих городах произошло схождение селя, почти 530 домов разрушены, а более десяти тысяч человек эвакуированы.

Кроме этого, в провинции Гуандун погибли женщина-альпинист и трое участников ее группы, в результате внезапного наводнения на горе Тяньчи. Почти 300 спасателей ищут пропавших без вести.

Предполагается, что дождь вызвал прямые экономические потери на 127 миллионов юаней (около 19 миллионов долларов США).