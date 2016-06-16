В Китае из-за наводнений погибли не менее 10 человек
04:49, 16 июня 2016Мир
503 0
В трех провинциях Китая Хунань, Гуандун и в Гуанси-Чжуанском начались сильные наводнения, вызванные проливными дождями, которые унесли жизни минимум 10 человек.
REUTERS
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".
Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.
Читайте такжеВ Китае выпал град размером с куриное яйцо (видео)
Также сообщается, что во многих городах произошло схождение селя, почти 530 домов разрушены, а более десяти тысяч человек эвакуированы.
Кроме этого, в провинции Гуандун погибли женщина-альпинист и трое участников ее группы, в результате внезапного наводнения на горе Тяньчи. Почти 300 спасателей ищут пропавших без вести.
Предполагается, что дождь вызвал прямые экономические потери на 127 миллионов юаней (около 19 миллионов долларов США).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter