В России экс-сотрудника Московского патриархата и ФСБ посадили на 12 лет, обвинив в госизмене в пользу США
Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата Евгения Петрина к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене в пользу США.
Сторона обвинения просила приговорить Петрина к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, защита же настаивала на оправдательном приговоре.
Дело маркировано грифом "секретно", поэтому заседание суда проходило в закрытом режиме. Адвокат осужденного Иван Павлов сообщил журналистам, что защита намерена обжаловать приговор, передает Русская служба ВВС.
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"Защиту связали по рукам и ногам, не ознакомили с секретным законодательством, в нарушении которого обвинялся наш клиент", - отметил Павлов.
Петрин был задержан 5 июня 2014 года. По версии следствия, будучи сотрудником Московского патриархата, он работал в киевском отделении, где вступил в контакт с агентами разведки США.
В феврале прошлого года РПЦ выпустила заявление, где подчеркивалось, что Петрин не был священнослужителем.
Брат осужденного Алексей Петрин рассказывал bbcrussian.com, что ранее Евгений работал в ФСБ, но в 2013 году ушел из органов и начал работать в Московской патриархии.
По словам Алексея Петрина, в новой должности Евгению удалось выявить "иностранных агентов", которые якобы планировали добиться "раскола Русской и Украинской православных церквей", отметает издание.