Известные здания мира окрасились в цвета радуги в память о жертвах теракта в гей-клубе Флориды (фото)

В частности, как отмечает Reuters, радужные огни зажглись на фасадах City Hall Plaza в Бостоне, Madison Square Garden и The Helmsley Building на Манхеттене в Нью-Йорке, мэрии Сан-Франциско, Эйфелевой башни в Париже, Harbour Bridge и мэрии Сиднея, St Georges Hall в Ливерпуле и министерства иностранных дел Мексики в Мехико.

Читайте такжеДо нападения на гей-клуб в Орландо Омар Матин часто напивался там

Как сообщал УНИАН, 12 июня Омар Матин пришел в клуб Pulse с пистолетом и многозарядной винтовкой и открыл огонь по посетителям. Матин убил 49 человек и ранил еще 53, после чего его самого застрелил полицейский спецназ. Он успел позвонить в полицию и заявить о своей принадлежности к исламистским террористическим организациям, но власти утверждают, что он лишь попал под влияние экстремистской пропаганды.

При этом Совбез ООН назвал нападение в Орландо терактом.