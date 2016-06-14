Известные здания мира окрасились в цвета радуги в память о жертвах теракта в гей-клубе Флориды (фото)
Всемирно известные здания в городах на разных континентах мира окрасились в цвета радуги – символ ЛГБТ-сообщества - в память о погибших и раненых в результате кровавого теракта в гей-клубе Pulse города Орландо в американском штате Флорида.
В частности, как отмечает Reuters, радужные огни зажглись на фасадах City Hall Plaza в Бостоне, Madison Square Garden и The Helmsley Building на Манхеттене в Нью-Йорке, мэрии Сан-Франциско, Эйфелевой башни в Париже, Harbour Bridge и мэрии Сиднея, St Georges Hall в Ливерпуле и министерства иностранных дел Мексики в Мехико.
Читайте такжеДо нападения на гей-клуб в Орландо Омар Матин часто напивался там
Как сообщал УНИАН, 12 июня Омар Матин пришел в клуб Pulse с пистолетом и многозарядной винтовкой и открыл огонь по посетителям. Матин убил 49 человек и ранил еще 53, после чего его самого застрелил полицейский спецназ. Он успел позвонить в полицию и заявить о своей принадлежности к исламистским террористическим организациям, но власти утверждают, что он лишь попал под влияние экстремистской пропаганды.
При этом Совбез ООН назвал нападение в Орландо терактом.