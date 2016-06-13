Массовое убийство в ночном клубе Флориды: появилось видео первых секунд стрельбы

Ролик якобы сняла одна из жертв "орландского стрелка" - Аманда Альвеар, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Шокирующую видеозапись в соцсети опубликовал парень, который назвался ее близким другом. На записи видно, как молодые люди развлекаются в клубе, танцуют и поют.

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Затем камера крупным планом показывает лицо молодой девушки, которая говорит слово, похожее на "shooting" ("стрельба" - Ред.). Музыки уже не слышно, вместо нее громко звучат выстрелы. Вдруг трансляция прерывается.

Аманда Альвеар стала одной из 50 жертв теракта в ночном клубе Pulse. Ей было 25 лет.

Напомним, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. Известно о 50 погибших, 53 человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.