В ФБР ранее дважды обращали внимание на стрелка из Орландо, но сочли его безопасным
В Федеральном бюро расследований США рассказали, что напавший на ночной гей-клуб Pulse в Орландо Омар Матин попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2013 году.
"ФБР впервые обратило внимание на Матина в 2013 году, когда он допустил резкие комментарии в разговоре со своими коллегами по работе, заявив о якобы имеющихся у него связях с террористами", - заявил на брифинге агент ФБР Рональд Хоппер, передает Русская служба Би-би-си.
По его словам, тогда ФБР проверило показания свидетелей, записи подозреваемого, а также взяло мужчину под наблюдение и дважды допросило его. Подтвердить его связи с экстремистами не удалось, и расследование было закрыто.
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Хоппер добавил, что второй раз Матина проверяли на предмет возможных связей с родившимся в США смертником Абу Салахом. Тогда с ним также побеседовали агенты ФБР, но они сделали вывод, что никакой угрозы тот не представляет.
Пристальное внимание со стороны ФБР не помешало Матину иметь разрешение на оружие.
В результате стрельбы в ночном гей-клубе Pulse в Орландо погибли 50 человек, еще 53 получили ранения. Нападавший - 29-летний этнический афганец и гражданин США Омар Матин - был убит спецназом во время штурма.
В ФБР сообщили, что перед совершением теракта Матин позвонил в полицию и заявил, что является приверженцем радикальной организации "Исламское государство", в которой, в свою очередь, взяли на себя ответственность за теракт.