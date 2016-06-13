В ФБР ранее дважды обращали внимание на стрелка из Орландо, но сочли его безопасным

"ФБР впервые обратило внимание на Матина в 2013 году, когда он допустил резкие комментарии в разговоре со своими коллегами по работе, заявив о якобы имеющихся у него связях с террористами", - заявил на брифинге агент ФБР Рональд Хоппер, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, тогда ФБР проверило показания свидетелей, записи подозреваемого, а также взяло мужчину под наблюдение и дважды допросило его. Подтвердить его связи с экстремистами не удалось, и расследование было закрыто.

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Хоппер добавил, что второй раз Матина проверяли на предмет возможных связей с родившимся в США смертником Абу Салахом. Тогда с ним также побеседовали агенты ФБР, но они сделали вывод, что никакой угрозы тот не представляет.

Пристальное внимание со стороны ФБР не помешало Матину иметь разрешение на оружие.

В результате стрельбы в ночном гей-клубе Pulse в Орландо погибли 50 человек, еще 53 получили ранения. Нападавший - 29-летний этнический афганец и гражданин США Омар Матин - был убит спецназом во время штурма.

В ФБР сообщили, что перед совершением теракта Матин позвонил в полицию и заявил, что является приверженцем радикальной организации "Исламское государство", в которой, в свою очередь, взяли на себя ответственность за теракт.