Обама заявил, что стрелок из Орландо не был связан с зарубежными экстремистами

Об этом сообщил президент США Барак Обама в заявлении по поводу трагедии, передает Би-би-си.

"На этом этапе у нас нет четких свидетельств того, что его (стрелка - Ред.) направляли экстремисты", - сказал президент.

Тем не менее, по мнению Обамы, на нападавшего "оказывала влияние информация экстремистской направленности, которая распространяется в интернете".

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Президент также заявил, что Омар Матин приобрел оружие легальным способом, и раскритиковал действующие в США законы, регулирующие его распространение, которые Обама назвал недостаточно жесткими.

Как сообщал УНИАН, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы 11 июня на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. 29-летний Омар Седик Матин расстрелял посетителей ночного гей-клуба.