Россия предложила Грузии обменяться пленными и погибшими

Генеральный штаб Вооруженных Сил России предложил грузинской стороне провести полный обмен как оказавшимися в плену с обеих сторон, так и телами погибших в результате вооруженного конфликта.

Как сообщает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ, об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС РФ Анатолий НОГОВИЦЫН сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Нами предложен вариант грузинской стороне – список на список. В последующем каждая сторона будет изучать, кто в списках, и тогда мы разберемся и с безвести пропавшими, которые могут оказаться в качестве плененных», - сказал А.НОГОВИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, Генштаб ВС России заявил, что потери российских войск в Южной Осетии за весь период конфликта составили 74 человека, 171 военнослужащий был ранен, 19 считаются пропавшими безвести.