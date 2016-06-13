США и РФ не только замедлили сокращение ядерных арсеналов, но и модернизируют свои мощности - исследование

Об этом в ежегодном его докладе 13 июня сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), передает "Радио Свобода".

По данным исследователей, по состоянию на начало 2016 года среди девяти ядерных государств мира стало на 455 ядерных боеголовок меньше, чем годом ранее. Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея должны в целом 15 000 395 ядерных боеголовок в начале 2016 года, в том числе 4000 120 развернутых боеголовок.

В СИПРИ подсчитали, что Россия должна 7000 290 ядерных боеголовок, а США – ровно семь тысяч.

Также, по оценкам, в арсенале Франции 300 ядерных зарядов, дальше в этом списке Китай (260), Великобритания (215), Пакистан (от 110 до 130), Индия (от 100 до 120), Израиль (80) и Северная Корея (10).