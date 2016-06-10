В Японии проходит популярный костюмированный фестиваль Санно (фоторепортаж)

Фестиваль сопровождается парадом жителей страны в национальных костюмах.

Отметим, основа религии синто состоит в обожествлении природных сил и явлений и поклонении им.

Как сообщал УНИАН, в Таиланде проходят торжественные мероприятия в честь 70-летия с начала правления короля Пхумипона Адульядета.