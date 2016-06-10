В Японии проходит популярный костюмированный фестиваль Санно (фоторепортаж)
11:52, 10 июня 2016Мир
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В Токио стартовал Фестиваль Санно – один из самых популярных фестивалей представителей национальной традиционной религии синто в Японии.
REUTERS
Фестиваль сопровождается парадом жителей страны в национальных костюмах.
Отметим, основа религии синто состоит в обожествлении природных сил и явлений и поклонении им.
Как сообщал УНИАН, в Таиланде проходят торжественные мероприятия в честь 70-летия с начала правления короля Пхумипона Адульядета.
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