Таиланд празднует 70-летие правления короля (фоторепортаж)

Празднование началось с религиозной церемонии в Бангкоке, в которой приняли участие 770 буддийских монахов. Возле королевского дворца собралось несколько сотен человек, сообщает Русская служба би-би-си.

Для жителей Таиланда монарх является символом стабильности на фоне постоянно меняющейся политической ситуации в стране.

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88-летний Адульядет является старейшим из правящих монархов в мире и в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Он не появлялся на публике уже несколько месяцев.

7 июня ему была сделана операция на сердце, которая, по сообщениям королевского дворца, прошла успешно.

Тайцы испытывают глубокое почтение к монарху, и любое оскорбление в адрес королевской семьи сурово наказывается.

Летом прошлого года жителя Таиланда приговорили к 30 годам лишения свободы за оскорбление короля в Facebook.