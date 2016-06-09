Таиланд празднует 70-летие правления короля (фоторепортаж)
В Таиланде проходят торжественные мероприятия в честь 70-летия с начала правления короля Пхумипона Адульядета.
Празднование началось с религиозной церемонии в Бангкоке, в которой приняли участие 770 буддийских монахов. Возле королевского дворца собралось несколько сотен человек, сообщает Русская служба би-би-си.
Для жителей Таиланда монарх является символом стабильности на фоне постоянно меняющейся политической ситуации в стране.
Читайте такжеТаиланд закрыл для туристов три острова из-за разрушения коралловых рифов
88-летний Адульядет является старейшим из правящих монархов в мире и в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Он не появлялся на публике уже несколько месяцев.
7 июня ему была сделана операция на сердце, которая, по сообщениям королевского дворца, прошла успешно.
Тайцы испытывают глубокое почтение к монарху, и любое оскорбление в адрес королевской семьи сурово наказывается.
Летом прошлого года жителя Таиланда приговорили к 30 годам лишения свободы за оскорбление короля в Facebook.