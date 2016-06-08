В Минобороны РФ назвали сепаратизм, терроризм и экстремизм "тремя силами зла"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского Минобороны, об этом по итогам встречи в Астане министров обороны стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сказал Антонов.

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«В условиях возрастающей угрозы международного терроризма и религиозного экстремизма руководители оборонных ведомств особо подчеркивают важность скоординированных совместных действий в укреплении стабильности и безопасности на пространстве ШОС», - отметил Антонов.

На встрече обсуждалась подготовка совместных учений «Мирная миссия - 2016», «которые демонстрируют решимость государств ШОС бороться с «тремя силами зла» - терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом», сообщил Антонов.

Очередное совещание руководителей оборонных ведомств стран ШОС состоится в 2017 году в Казахстане.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основанная в 2001 году лидерами Китая, РФ, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.