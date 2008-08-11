Минобороны РФ: войска оставили г.Сенаки на западе Грузии

Российские миротворцы и приданные им войсковые части, ликвидировав опасность обстрелов территории Южной Осетии и миротворческих позиций из района города Сенаки, где дислоцировалась вторая пехотная бригада Минобороны Грузии, вышли из этого города, сообщил журналистам представитель Минобороны РФ.

Ранее представитель Минобороны РФ сообщил РИА Новости, что российские миротворцы и военные проводят превентивные мероприятия, чтобы не допустить обстрелы Южной Осетии и российских миротворцев грузинской артиллерией, а также перегруппировки грузинских военных сил и средств для новой агрессии против Южной Осетии.

Несколько часов назад, по утверждению МИД Грузии, российские войска продвинулись на 40 километров от границы Абхазии и Грузии вглубь страны. Грузинская сторона утверждала, что военнослужащие РФ на бронетранспортерах заняли город Сенаки.