В центре Стамбула произошел взрыв: двое погибших (фоторепортаж)

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

На месте взрыва сейчас находятся несколько автомобилей скорой помощи.

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В результате взрыва у автобусной остановки в Стамбуле погибли два человека, восемь получили ранения. Об этом со ссылкой на Haberturk пишет "РБК".

По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в утренний час пик в тот момент, когда мимо остановки проезжал полицейский автобус. Ответственность за взрыв на себя никто не взял.

В результате взрыва были ранены по меньшей мере пять человек, сообщает информационное агентство Dogan.

В Турции в последнее время произошло несколько взрывов, каждый из которых власть квалифицировала как теракт. В частности, 12 мая возле военной базы в Стамбуле взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, пострадали несколько человек.

Также несколько взрывов произошли в городе Диярбакыр. По данным турецких властей, взрывы в основном организовывали курды или боевики экстремистской группировки "Исламское государство", которое запрещено во многих странах.

Начиная с июля прошлого года, когда отношения турков с курдами обострились, в Турции произошла целая череда терактов, ответственность за которые взяла на себя "Рабочая партия Курдистана".

Как правило, мишенью курдских бойцов являются турецкие силовики.

"Рабочая партия Курдистана" добивается автономии для курдов на юго-востоке Турции. Конфликт с Турцией длится десятилетия, он унес около 40 тысяч жизней. Турция и ее союзники считают курдов террористами.