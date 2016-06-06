На Шри-Ланке загорелся крупнейший склад боеприпасов
03:12, 06 июня 2016Мир
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Один военнослужащий погиб, более тысячи людей эвакуируют на Шри-Ланке после пожара и серии взрывов, которые произошли на крупнейшем складе боеприпасов.
На Шри-Ланке загорелся крупнейший склад боеприпасов / скриншот видео
Об этом сообщает Reuters.
На складах, расоположенных в 33 км от столицы - Коломбо, хранилось тяжелое вооружение. Боеприпасы взрывались на протяжении пяти часов, взрывы были слышны на расстоянии в 12 км от склада.
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Местные власти эвакуировали тысячи человек, проживающих в радиусе 5 км от места инцидента. В результате происшествия один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
О причинах возгорания ничего не известно. Масштабы ущерба пока не подсчитали. Омечается, что пожарные не могут подступить к месту возгорания из-за интенсивности взрывов.
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