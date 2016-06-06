На Шри-Ланке загорелся крупнейший склад боеприпасов

Об этом сообщает Reuters.

На складах, расоположенных в 33 км от столицы - Коломбо, хранилось тяжелое вооружение. Боеприпасы взрывались на протяжении пяти часов, взрывы были слышны на расстоянии в 12 км от склада.

Читайте такжеСМИ: пожар на складе ВВС США в Японии потушен, пострадавших нет

Местные власти эвакуировали тысячи человек, проживающих в радиусе 5 км от места инцидента. В результате происшествия один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

О причинах возгорания ничего не известно. Масштабы ущерба пока не подсчитали. Омечается, что пожарные не могут подступить к месту возгорания из-за интенсивности взрывов.