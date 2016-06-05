Швейцарцы проголосовали против гарантированного базового дохода - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией GFS, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. Сторонники инициативы заявляют, что ежемесячный доход в размере 2500 швейцарских франков ($2,563) для взрослых и 625 франков на каждого ребенка в возрасте до 18 лет будет способствовать общественным службам.

Читайте такжеВ Швейцарии проходит референдум о гарантированном для всех жителей страны пособииОппоненты, включая правительство страны, заявляют, что такое нововведение слишком много будет стоить и ослабит экономику.

Швейцария - первая страна, которая проводит общенациональный референдум относительно безусловного базового дохода, но и другие страны, в частности Финляндия, также рассматривают подобные планы.

Правительство Швейцарии призвало избирателей отвергнуть инициативу, отметив, что она повлечет слишком много затрат и подорвет социальную сплоченность.