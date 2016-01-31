В Швейцарии состоится референдум относительно ежемесячной выплаты всем гражданам по 2 тысячи евро

Голосование назначено на 5 июня 2016 года, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Independent.

Инициатива предполагает, что каждый житель страны будет получать ежемесячно 2,5 тыс. франков (около 2 тыс. 250 евро) вне зависимости от того, работает он или нет. Для детей сумма выплат составит 625 франков (около 560 евро).

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Сообщается, что Швейцарии для перевода всех граждан на безусловный доход понадобится более 200 млрд франков в год. Власти страны планируют взять 150 млрд франков из налоговых поступлений и 55 млрд из фондов социального страхования.

Как свидетельствуют данные опроса института Demoscope, в случае принятия этой нормы, большинство швейцарцев продолжат работать. Между тем, согласно результатам соцопроса, 56% полагают, что инициатива не будет одобрена.