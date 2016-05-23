В Лондоне завтра откроется традиционная выставка цветов в Челси (фоторепортаж)
В Лондоне завершается подготовка к ежегодной выставке цветов в Челси, известной под названием под названием Chelsea Flower show.
Выставка цветов в Челси является самой престижной в Великобритании и одной из самых популярных в мире. Здесь собираются лучшие мастера ландшафтного дизайна.
Щоу проводится ежегодно в конце мая на территории королевского военного госпиталя Челси в Лондоне, начиная с 1913 года.
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В этом году выставка пройдет с 24 по 28 мая.
Фотографы Reuters запечатлели, как проходят последние приготовления к выставке.
Как ранее сообщал УНИАН, в столице Великобритании Лондоне 18 мая прошло торжественное открытие очередной сессии британского парламента. Это ежегодное событие освящено многочисленными традициями, немало из которых восходят к XVI веку.