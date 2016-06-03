У берегов Крита с тонущего судна спасены более 300 мигрантов

Как сообщают власти Греции, поиски еще сотен беженцев продолжаются, передает Би-би-си. Предположительно, на потерпевшем крушение судне могли находиться по меньшей мере 700 человек, переправлявшихся в Европу из Северной Африки.

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В представительстве Международной организации по миграции сообщили, что речь идет о судне длиной 25 м, на котором могут разместиться как минимум 700 человек.

Как сообщил представитель греческой береговой охраны, в спасательной операции задействованы вертолеты и 4 судна.

С начала этого года в Средиземном море утонуло около 2,5 тыс. мигрантов. За тот же период прошлого года - 1,8 тыс., в то время как за первые 5 месяцев 2014 года – лишь 57 человек.

За прошлую неделю были спасены примерно 5600 человек, около 880 погибли.

В этом году через Средиземное море в Европу, по оценке ООН, попало более 200 тыс. мигрантов. Почти три четверти добрались в Грецию из Турции. Около 47 тыс. человек смогли попасть в Италию.