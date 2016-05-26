ВМС Италии запечатлели перевернувшуюся лодку с мигрантами (фото)

Итальянскому флоту удалось спасти 562 человека, передает Би-би-си. По всей видимости, лодка перевернулась из-за того, что люди на ней бросились к одному краю, завидев спасательное судно. Пять человек были найдены мертвыми.

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Люди в отчаянии пытались удержаться на палубе и падали в море.

Члены экипажа итальянского патрульного судна "Беттика" бросали им спасательные плоты и жилеты, другой итальянский корабль отрядил за мигрантами лодки.

Также в другом месте это же патрульное судно подобрало 108 мигрантов.

За последние дни с не предназначенных для перевозок большого количества людей лодок были спасены почти 6000 мигрантов, пытающихся нелегально добраться до Европы.

По словам представителей гуманитарных организаций, морской путь между Ливией и Италией стал для мигрантов основным способом добраться до Европы после вступления в силу соглашения между ЕС и Турцией. Раньше большое количество мигрантов перебирались в Грецию через Эгейское море.