У берегов Италии погибли 45 мигрантов
03:16, 28 мая 2016Мир
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Военно-морские силы Италии подняли из воды тела 45 мигрантов с перевернувшегося в пятницу судна, еще 135 человек удалось спасти.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на власти страны.
Поиски остальных находившихся на борту судна людей продолжаются. Предположительно на борту судна могли находиться около 350 человек.
По данным береговой охраны Италии, с начала недели в Средиземноморье были спасены более 14 тыс. мигрантов, пытавшихся по морю добраться из Ливии в Италию.
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Как сообщает Международная организация по миграции, с начала 2016 года в страны Европы по Средиземному морю прибыли более 190 тысяч мигрантов и беженцев.
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