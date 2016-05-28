У берегов Италии погибли 45 мигрантов

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на власти страны.

Поиски остальных находившихся на борту судна людей продолжаются. Предположительно на борту судна могли находиться около 350 человек.

По данным береговой охраны Италии, с начала недели в Средиземноморье были спасены более 14 тыс. мигрантов, пытавшихся по морю добраться из Ливии в Италию.

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Как сообщает Международная организация по миграции, с начала 2016 года в страны Европы по Средиземному морю прибыли более 190 тысяч мигрантов и беженцев.