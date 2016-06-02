Сирийские курды добились прогресса в ходе наступления на захваченный боевиками ИГ город
05:22, 02 июня 2016Мир
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Сирийские курды заявляют, что добились существенного прогресса в ходе наступления на захваченный боевиками экстремистской организации "Исламское государство" город Манбидж рядом с турецкой границей.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По словам курдов, они сумели отбить у джихадистов на севере Сирии несколько ключевых позиций и теперь находятся в десяти километрах от Манбиджа. Он считается важным перевалочным пунктом на пути к городу Ракка, где находится штаб исламистов.
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Кроме того, отмечается, что Манбидж и его окрестности – последняя приграничная территория, остающаяся под контролем ИГ. В связи с этим его потеря станет для боевиков ощутимым ударом.
Наступление курдов на город поддерживает с воздуха американская авиация.
Население Манбиджа оценивается примерно в 80 тысяч человек.
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