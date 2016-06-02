Сирийские курды добились прогресса в ходе наступления на захваченный боевиками ИГ город

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам курдов, они сумели отбить у джихадистов на севере Сирии несколько ключевых позиций и теперь находятся в десяти километрах от Манбиджа. Он считается важным перевалочным пунктом на пути к городу Ракка, где находится штаб исламистов.

Читайте такжеСирийские бойцы при поддержке международной коалиции начали освобождение Алеппо от исламистов

Кроме того, отмечается, что Манбидж и его окрестности – последняя приграничная территория, остающаяся под контролем ИГ. В связи с этим его потеря станет для боевиков ощутимым ударом.

Наступление курдов на город поддерживает с воздуха американская авиация.

Население Манбиджа оценивается примерно в 80 тысяч человек.